B 175: Motorradfahrer kracht in Leitplanke

Ein Verkehrsunfall hat sich jetzt auf der B 175 bei Rochlitz ereignet

Erneut hat es einen Motorradunfall gegeben. Ein 41-Jähriger war am Sonntag auf der B 175 in Rochlitz stadtauswärts unterwegs, als er rund 100 Meter vor dem Abzweig nach Döhlen gegen 12.45 Uhr die Kontrolle über seine Maschine – eine KTM – verlor. Der Motorradfahrer kam laut Polizei in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte...