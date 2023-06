Ball auf der Straße - zwei Motorradfahrer bei Königshain-Wiederau gestürzt

Königshain-Wiederau.

Schwere Verletzungen erlitten haben zwei Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch in Königshain-Wiederau. Gegen 19.30 Uhr waren ein 41-Jähriger mit einer BMW und ein 32-Jähriger auf einer Honda auf der Rochlitzer Straße in Richtung Wiederau unterwegs. Plötzlich rollte ein Ball auf die Bundesstraße. Der 41-Jährige bremste daraufhin, kollidierte trotz aller Bemühungen mit dem Ball und stürzte. Der nachfolgende 32-Jährige stürzte auch. Die beiden Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Wie sich herausstellte, hatte auf einer Wiese oberhalb der B 107 ein Sechsjähriger mit dem Ball gespielt. Der Ball war dann einen kleinen Abhang herunter und auf die Fahrbahn gerollt. So schilderten die Beamten den Hergang. (lk)