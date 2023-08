Blick durchs Schlüsselloch: Was die Stasi fotografierte

In Lunzenau gibt es am Samstag einen bebilderten Einblick ins Foto-Archiv des MfS. Ein Gast vom Deutschen Historischen Museum Berlin wird erwartet.

Als spannende Geschichtsreise wird ein Vortrag in der Erlebniskneipe „Zum Prellbock“ in Lunzenau angekündigt, der unter dem Titel „Der Blick der Staatssicherheit – Fotografien aus dem Archiv des MfS“ steht. Gestaltet wird er von Dr. Philipp Springer, Fachbereichsleiter am Deutsches Historischen Museum Berlin. Er gibt einen Einblick in...