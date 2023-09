Burgstädt: Nach Randale und Einbruch gehts für zwei Männer ins Gefängnis

Gegen beide Männer lagen Haftbefehle vor. Beide sind jetzt in Justizvollzugsanstalten.

Burgstädt. Gleich zweimal kamen Beamte des Polizeireviers Rochlitz im Verlauf des Dienstags nach Zeugenhinweisen am Bahnhof in Burgstädt zum Einsatz. In beiden Fällen stellten die Polizisten einen Tatverdächtigen. Aufgrund offener Haftbefehle befinden sich beide Männer (24, 37) mittlerweile in Justizvollzugsanstalten.

Zunächst hatte laut Polizei ein Zeuge gegen 18.15 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ein Mann gegen eine Schaufensterscheibe der Ticketverkaufsstelle am Bahnhof getreten und diese dadurch beschädigt hatte. Anschließend entfernte sich der Täter.

Als die Streifenwagenbesatzung zum Tatort fuhr, bemerkte sie auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße einen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 37-jährigen Deutschen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Zudem stellte sich bei seiner Überprüfung heraus, dass gegen den Mann noch drei offene Haftbefehle vorlagen. Die anstehenden Geldstrafen, die seine Inhaftierung verhindert hätten, konnte der 37-Jährige nicht zahlen. Am Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern indes an.

Unter Drogen eingebrochen

In der Nacht zu Mittwoch wählte ein Zeuge erneut den Notruf und gab an, dass sich ein unbekannter Mann an der beschädigten Schaufensterscheibe der Ticketverkaufsstelle zu schaffen gemacht hatte und in die Räume gelangt sei. Kurz darauf stellten die alarmierten Streifenbeamten in den Räumlichkeiten einen Mann, der augenscheinlich gerade nach Brauchbarem suchte. Als die Polizisten die Personalien des mutmaßlichen Einbrechers (24) prüften, stellten sie zudem fest, dass gegen den 24-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Der Mann konnte die anstehende Geldstrafe ebenfalls nicht bezahlen.

Ein Drogenvortest reagierte bei ihm positiv auf Amphetamine. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,38 Promille. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (ug)