Café in Penig vor dem Aus – Was nun?

Die Winterpause ist vorbei: Am 1. April startet der Regionalmarkt in Rochlitz in die neue Saison. Neben Händlern, die seit dem Auftakt 2017 dabei sind, gibt es etliche Neulinge, die Waren anbieten. Doch nicht allein wegen der Produktpalette strömen die Gäste an den Markttagen aus nah und fern in die Muldestadt.