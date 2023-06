Die digitale Welt der „Freien Presse“

Die „Freie Presse“ wird digital und damit schneller, leichter und flexibler. Die Rochlitzer informierten sich über die Möglichkeiten der digitalen Ausgabe ihrer Heimatzeitung.

Rochlitz. Die digitale Ausgabe der "Freien Presse" wird immer beliebter. Die neuen Möglichkeiten begeistern zunehmend mehr Menschen. Ob Nachrichten aus der Lokalredaktion, aus Sachsen, der Welt oder die beliebten Rätselseiten - die "Freie Presse" ist immer dabei. "Ich wusste gar nicht, dass es eine Vorlesefunktion gibt", sagt eine Rochlitzerin, die mit ihrem Mann und vielen Fragen in die Lokalredaktion nach Rochlitz kam. "Das ist vor allem im Sommer praktisch, wenn man wegen der Sonne oft nichts richtig erkennt auf dem Tablet", ergänzt ihr Mann.

Ursprünglich kamen sie, weil das Sodoku-Rätsel nicht richtig funktionierte auf dem Tablet. Am Ende kannten sie bisher unbekannte Anwendungen. Beim Rätsel stellte sich heraus, dass sie trotz Abo nicht die App nutzten. Ein Download und ein paar Klicks später funktionierte alles. "Das ist großartig", freute sich das Ehepaar. "Jetzt kann ich schon am Abend davor die Zeitung durchblättern, und am nächsten Morgen ist der Frühstückstisch nicht von der Zeitung belegt."

Geschäftsstellenleiterin Anett Hofmann ist zufrieden mit dem Aktionstag. "Wir konnten viele Fragen und kleine Probleme lösen", fasst sie zusammen. Es gab Fragen zur "Freie-Presse"-App, dem E-Paper oder der Installation auf dem Tablet, "Ein Ehepaar war so begeistert von den vielen individuellen Möglichkeiten der App, dass es ein Probe-Abo abschloss", sagt Hofmann.

Sabine und Günther Meißner kamen aus Geringswalde, um sich zu informieren. Auf ihrem Tablet funktionierte die App nicht richtig. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Service", sagt Sabine Meißner.

Seit Anfang des Jahres erscheint die "Freie Presse" mit einer neuen App. Die App enthält die Zeitung in der bekannten Optik zum Blättern auf dem Tablet. Leser können Seiten direkt auswählen oder von vorn bzw. von hinten beginnen. Die beliebten Kreuzwort- und Sodoku-Rätsel können am Tablet gelöst, und die Zeitung kann schon am Abend des vorherigen Tages gelesen werden.

Das Angebot vor Ort, mit den Lesern über die digitale "Freie Presse" zu sprechen und technische Fragen zu beantworten und zu lösen, soll es regelmäßig geben. "Wir versuchen einmal im Monat vor Ort zu sein", plant Anett Hofmann. (herma)