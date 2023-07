Ein 15-jähriger Mopedfahrer hat bei einem Unfall in Aschershain schwere Verletzungen erlitten

Aschershain.

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 15-jähriger Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 26. Juli, in Aschershain, einem Ortsteil von Hartha. Geschehen ist der Unfall gegen 18 Uhr. Das berichtete die Polizei. Der 15-Jähriger fuhr zu dieser Zeit mit seinem Simson-Moped auf der Kreisstraße 7533 aus Richtung Hartha in Richtung Reinsdorf. Nahe des Abzweigs Aschershain stießen er und ein entgegenkommendes Motorrad in einer Kurve zusammen. Das Motorrad der Marke Yamaha wurde von einem 50-jährigen Mann gefahren. Der 15-Jährige trug die schweren Verletzungen davon. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Zweirädern beläuft sich auf eine Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro. (lk)