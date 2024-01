Einbrecher machen Beute in einem Kulturtreff in Burgstädt

Die Täter haben zudem einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro angerichtet.

Burgstädt.

Einbrecher haben sich einen Kulturtreff in Burgstädt zum Ziel ihrer kriminellen Absichten genommen. Die Täter sind im Zeitraum zwischen dem Freitag, 5. Januar, gegen 18 Uhr, und dem Montag, 8. Januar, etwa 7.15 Uhr, in den Treff an der Mittweidaer Straße eingedrungen. Über diesen Fall hat die Polizei berichtet. Die Einbrecher haben die Türen im Treff gewaltsam geöffnet. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Beute. Ihnen fiel Geld in einem zweistelligen Betrag in die Hände. Da die Diebe jedoch keine Rücksicht auf die Einrichtung genommen hatten, fiel der Schaden, den sie in den Räumen hinterlassen haben, vergleichsweise hoch aus. Reparaturen werden sich auf etwa 3000 Euro belaufen, so die Beamten. (lk)