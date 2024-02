Feuer in leerem Schweinestall in Geithain - Die Polizei rätselt noch

Kriminalisten ermitteln in dem Fall. Nun setzen sie auf Zeugen.

Geithain.

In einem leerstehenden Schweinestall im Geithainer Ortsteil Syhra hatte es Ende Januar gebrannt. Feuerwehrleute aus Geithain und Ossa hatten die Flammen gelöscht. Unterdessen ermittelt die Kriminalpolizei des Reviers Borna in diesem Fall. Die Beamten suchen daher noch nach Zeugen des Geschehens, die zur Aufhellung der Vorgänge beitragen können, teilte die Polizei mit. Der Brand war am 27. Januar kurz vor 19 Uhr in dem Gebäude ausgebrochen. Die Ursache des Feuers ist ebenso Gegenstand der Nachforschungen wie auch mögliche Tatverdächtige, denen Sachbeschädigung vorgeworfen werden könnte, so die Beamten. Eine Schadenshöhe konnte jedoch auch noch nicht genannt werden. (lk)