Feuerwehreinsatz auf der Eisenbahnbrücke am Schloss Rochlitz

An prominenter Stelle war die Feuerwehr Rochlitz am Samstagnachmittag zugange. Anwohner hörten die Sirene und riefen besorgt auf der Wache an.

Am Samstag klingelte bei der Freiwilligen Feuerwehr Rochlitz mehrmals das Telefon. Anwohner hatten die Sirene gehört. "Manche haben gefragt, ob sie jetzt das Haus verlassen müssen", sagte Stadtwehrleiter Thomas Hellfeuer. Manche Anwohner hatten auch die Feuerwehr in Richtung Schloss fahren sehen und sich Sorgen gemacht.