Flender investiert Millionensumme in Penig

Vor fünf Jahren hatte sich Siemens neu aufgestellt und Flender ausgegliedert. Inzwischen gehören die Industriegetriebe einem Finanzinvestor. Der Verkauf wirkt sich auch auf den Peniger Standort aus.

Die Flender Industriegetriebe GmbH pumpt in den Peniger Standort einen hohen einstelligen Millionenbetrag. Zwei Hallen mit jeweils 2000 Quadratmeter Fläche werden errichtet und nach der voraussichtlichen Fertigstellung im Frühjahr 2025 an Siemens vermietet. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung erklärt, werden in den beiden Gebäuden unter...