Flugmanöver über Penig: Frau in Sorge

Eine Transportmaschine der Luftwaffe vom Typ A-400 M zog jetzt bei Penig ihre Bahnen. Auch wenn es nur eine Übung war, ängstige das Manöver Menschen in der Region.

Ein Flugmanöver hat jetzt in der Rochlitzer Region für Gesprächsstoff gesorgt. Vor allem, weil es sich augenscheinlich um eine Militärmaschine handelt, die am 9. November in nur wenigen hundert Metern Höhe am Himmel ihre Bahnen zog. Eine Penigerin beunruhigt das Ganze. Denn im Zehnminutentakt sah die Frau die Flugbewegungen über dem Ort. Sie...