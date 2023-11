Airbus vom Typ A-400M über Glauchau und Umgebung: Bundeswehr nennt Grund und Flughöhe

Der Übungsflug hat am Donnerstagnachmittag für Aufsehen gesorgt. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken reichen von „sehr beängstigend“ bis „richtig unheimlich“.

Ein Transportflugzeug der Bundeswehr war am Donnerstagnachmittag über der Region Glauchau zu sehen und zu hören. Die Maschine vom Typ A-400M hat für zahlreiche Posts in den sozialen Netzwerken gesorgt. In Facebook-Gruppen standen unter anderem Kommentare wie „irgendwie sehr beängstigend“ und „richtig unheimlich.“ Der erste Bericht der...