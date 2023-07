Freibad Geringswalde: Lebensretter helfen Mann in Not

Um ein Haar hätte sich jetzt eine Tragödie im Freibad in Geringswalde ereignet. Nur dem beherzten Einschreiten von Schwimmmeister Lutz Porsche und Badegast René Vanca ist es zu verdanken, dass Reiner Kalepp noch lebt.

Dieser Tag wird den drei Männern für ewig im Gedächtnis haften bleiben. Es ist der 20. Juni 2023. Ein heißer Sommertag. Rund 28 Grad Celsius sollte das Thermometer in der Spitze anzeigen. Im Freibad in Geringswalde ist es am Vormittag noch angenehm. Das Wasser ist diesen Frühsommer zwar relativ kühl, aber 18 Grad sind die Frühschwimmer gewöhnt.

Auch Reiner Kalepp ist da. Der 73 Jahre alte Ruheständler, einst Chef einer Heizungsbaufirma, war bei Sonnenschein mit dem Fahrrad von Arras zur Freizeiteinrichtung gefahren. Ein straffer Spurt, wie so oft. Und wie so oft, zieht Reiner Kalepp nun Bahn um Bahn im Schwimmbecken - insgesamt tausend Meter. Für ihn obligatorisch. Er geht gerne hier Schwimmen im Sommer. Nämlich immer dann, wenn es seine Zeit erlaubt. Schließlich hat er die tausend Meter voll.

"Ich habe mir ein Plätzchen auf einer Bank am Beckenrand gesucht und mit Bekannten gesprochen", schildert Kalepp, woran er sich noch erinnern kann. Augenblicke später muss ihm schwarz vor Augen geworden sein. Er sackt zusammen, wie andere Badegäste später berichten. "Als nächstes wachte ich dann im Klinikum Borna auf", fährt der Arraser fort. Drei Stunden, an die er keine Erinnerung hat. Einfach weg.

Für zwei andere Geringswalder - Schwimmmeister Lutz Porsche und Badegast René Vanca - hat sich das Geschehen, zumindest die erste halbe Stunde nach dem Zusammensacken von Reiner Kalepp, hingegen ins Gedächtnis gebrannt. Porsche, wie immer das Geschehen im Becken und im Umfeld fest im Blick, bemerkt, dass in einer Ecke Unruhe aufkommt. Er sieht noch, wie Reiner Kalepps Kopf nach hinten kippt. "Mir war sofort klar, was los ist", hebt er an. Dann sagt er: "Puls und Atmung hatten ausgesetzt, und das sah verdächtig nach Herzstillstand aus."

Schwmmmeister und Badegast wechseln sich bei Herzdruckmassage ab

Lutz Porsche rennt los. In einem solchen Moment funktioniere man nur noch, sagt der Schwimmmeister. Ein Mann springt ihm zur Seite. Gemeinsam bringen sie Reiner Kalepp in die Waagrechte. Porsche beginnt sofort mit lebensrettenden Maßnahmen - einer Herz-Lungen-Wiederbelebung. Sekunde um Sekunde verstreicht, die gefühlt viel langsamer vergehen als sonst. Doch Lutz Porsche macht ohne nachzudenken weiter.

In der Zwischenzeit ist René Vanca ins Freibad gekommen. Seine Frühschicht ist vorbei. Für ihn die ideale Zeit, seine tausend Meter im Becken anzugehen. "Als ich dort ankam, registrierte ich aber eine seltsame Atmosphäre. Beide Flügel des Tores standen weit offen, und in der Anlage herrschte eine angespannte Stimmung", schildert er. Vanca stutzt kurz, erkennt aber einen Moment später, was los ist. "Ich bin sofort zum Unglücksort geeilt und übernahm die Herzdruckmassage. Wir haben minutenlang gekämpft, zwischendurch schien Rainer Kalepp zur Besinnung zu kommen. Aber wenn wir ihn in stabile Seitenlage bringen wollten, kippte er wieder weg."

Schließlich treffen Rettungsdienst und Notarzt ein. Den beiden Geringswaldern fällt ein Stein vom Herzen. Die Rettungskräfte übernehmen die weitere Versorgung des Seniors und bringen ihn in das Krankenhaus nach Borna. Dort wird Reiner Kalepp sofort in den Operationssaal geschoben. Ein Stent wird ihm gesetzt, also ein winziges Röhrchen, dass Blutgefäße offen halten soll.