Gefälschtes Rezept in Harthaer Apotheke vorgelegt

Ein gefälschtes Rezept führte am Mittwoch gegen 16 Uhr in einer Harthaer Apotheke zum Polizeieinsatz. Eine Apothekenmitarbeiterin hegte den Verdacht, dass ein Kunde mit gefälschtem Rezept ein verschreibungspflichtiges Diabetesmedikament erwerben wollte. Der 30-Jährige besitzt die moldawischer Staatsangehörigkeit, so die Polizei. Die Beamten...