Geringswalde: Ein Hotspot der rechtsextremen Szene?

Ein Verein will den Gasthof Sanssouci in Arras vor dem Verfall retten. Doch mit Stefan Trautmann mischt ein bekannter Neonazi in der Vorstandsriege mit. Noch dazu wirft ein Treffen mit Rechtsextremen Fragen auf.

Schwarzvermummte Männer, mit Masken in schwarz-rot-gold, dazu brennende Bengalos in der Hand. Ebenso martialisch ein anderes Bild: Eine Gruppe marschiert im Dunkeln mit Fackeln durch einen Ort. Zwei Szenen eines Treffens, zu dem im Frühjahr Rechtsextreme aus ganz Deutschland in die Region gekommen sind. Dokumentiert auf der Internetseite der...