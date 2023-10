Getümmel in der Backstube: Warum Obergräfenhainer Kinder in der Bäckerei Sparschuh herumwuseln

Normalerweise geht es geruhsam zu in der Backstube in Obergräfenhain. Nur eine Handvoll Mitarbeiter ist hier zugange. Völlig anders ist das, wenn Kinder die Backstube in Beschlag nehmen. Doch wozu?

Die Schokolade kommt von der Milka-Kuh, die Salami aus dem Kühlregal und der Apfel aus der Obstkiste: Das (Un-)Verständnis von Kindern, woher Lebensmittel kommen, ist in aller Munde. Die Kritik daran umso größer. In Penig ist das völlig anders. Hier lernen die Kinder von Anfang an, welchen Aufwand welche Lebensmittel erfordern und woher etwas... Die Schokolade kommt von der Milka-Kuh, die Salami aus dem Kühlregal und der Apfel aus der Obstkiste: Das (Un-)Verständnis von Kindern, woher Lebensmittel kommen, ist in aller Munde. Die Kritik daran umso größer. In Penig ist das völlig anders. Hier lernen die Kinder von Anfang an, welchen Aufwand welche Lebensmittel erfordern und woher etwas...