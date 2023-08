Große Unterstützung aus Rochlitz: Traum von Kindergarten in Nepal kann wahr werden

Katarina Schlick und Julian Krutz kennen sich von ihrer gemeinsamen Zeit als Rettungsschwimmer. Als die 34-Jährige von ihren Hilfsprojekten in Nepal erzählte, war für den Student klar. Auch er will helfen. Nun werben sie Spenden ein. Denn für Mädchen und Jungen in einem Bergdorf soll ein Kindergarten gebaut werden.