Holocaust-Gedenktag: Auch in Penig und Rochlitz wird an Nazi-Terror erinnert

Am Samstag gedenken in ganz Deutschland Menschen der Befreiung des KZ Auschwitz und dem Holocaust.

Mit einer Vielzahl an Veranstaltungen wird am Samstag anlässlich des Holocaust-Gedenktages, der seit 1996 bundesweit am 27. Januar begangen wird, an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Auch in dieser Gegend finden Kranzniederlegungen statt, etwa um 11 Uhr am Denkmal für die jüdischen Zwangsarbeiterinnen an der Rochlitzer...