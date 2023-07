Karls Erlebnis-Dorf: An der Erdbeerstraße in Döbeln tut sich was

An Baumaschinen mangelt es nicht an der Baustelle für Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Zwar nennt Inhaber Robert Dahl aktuell keinen neuen Termin für den ersten Spatenstich am Hauptgebäude des Freizeitparks. Er hält zugleich aber die Fertigstellung des 20-Millionen-Projekts bis Ende März 2024 für realistisch. „Der Eröffnungstermin ist...