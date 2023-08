Karls Erlebnis-Dorf: Bewerber kommen jetzt schon auf die Baustelle

Sollte der Bau auf Mittelsachsens bekanntester Baustelle so ohne großes Tamtam starten? Es hatte zumindest den Anschein, als vor wenigen Tagen auf der Baustelle an der Autobahn 14 in Döbeln meterlange Kanthölzer von Kränen an die Position gehoben wurden, auf der das Hauptgebäude von Karls Erlebnis-Dorf entstehen soll. Erkennbar waren die...