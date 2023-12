Kino im Schafstall: In Köttwitzsch sind 14 Kurzfilme zu sehen

An ungewöhnlichem Ort wird ein Programm mit 14 Filmen am kürzesten Tag des Jahres gezeigt.

„Kino im Schafstall“ ist am Donnerstag in Köttwitzsch zu erleben. Der Biohof Buschmühle ist am 21. Dezember als kürzestem Tag des Jahres mit dem Schafstall einer von zahlreichen Gastgebern für den bundesweiten Kurzfilmtag, veranstaltet vom Verein AG Kurzfilm. Kinosessel sind Heuballen, kündigt Elgar von Bernuth vom Biohof an. 17.30 Uhr...