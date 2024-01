Königshain-Wiederau investiert in den Sport: Turnhallenanbau kurz vor Abschluss

Die Gemeinde Königshain-Wiederau hat einen Millionenbetrag in den Anbau ihrer Turnhalle investiert. Nun steht die Fertigstellung kurz bevor. Allerdings sind weitere Arbeiten nötig. Welche sind das?

Die Türen fehlen noch, das Schließsystem ebenfalls. Doch wenn beides endlich da und eingebaut ist, steht der offiziellen Eröffnung des Turnhallenanbaus in Königshain-Wiederau nichts mehr im Weg. In den vergangenen Monaten ist in Wiederau der neue Anbau an die Sportstätte in die Höhe gewachsen, sind neue Sanitäreinrichtungen und...