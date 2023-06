Mehr als 50 Personen machen mit: Schulfest in Seelitz wird mit Musical gefeiert

„Groß und Klein“ - dieses Motto hat die Evangelische Grundschule in Seelitz in diesem Jahr für die Projektwoche und das Schulfest gewählt. Ameisenfarm, Kindergartenzeit, kleine und große Figuren in Märchen und Pubertät waren Themen der Projekttage, informiert der Schulverein. An diesem Samstag findet das Schulfest statt. Beginn ist 14 Uhr in der...