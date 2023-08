Mittelalterspektakel in Rochlitz: Warum Besucher und Darsteller trotz Schweißperlen ins historische Gewand schlüpfen

Zeitreisen ist manchmal schweißtreibend: Das war beim Mittelalterspektakel in Rochlitz am heißen Wochenende gut zu beobachten. Warum Besucher, Händler und Darsteller das aber gern in Kauf nehmen:

