Mutmaßlicher Buttersäureanschlag in Döbeln: Polizei ermittelt

Am Samstagmittag wurde eine Geruchsbelästigung gemeldet. Ob es einen Zusammenhang zu einer Demonstration für sexuelle Vielfalt gibt, ist noch unklar.

Schon am Samstagmittag war der Geruch am Wettinplatz in Döbeln aufgefallen. Unbekannte hatten offenbar eine übelriechende Flüssigkeit verschüttet. Die Polizei vermutet Buttersäure und hat Ermittlungen aufgenommen.