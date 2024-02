Mutmaßlicher Einbrecher von Hartha nun hinter Gittern

Der 28-Jährige und ein weiterer Mann waren auf frischer Tat ertappt worden. Jetzt erließ ein Richter den Haftbefehl.

Hartha.

Nach Kellereinbrüchen in Hartha und Döbeln ist ein mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei mit. Der 28-Jährige war in der Nacht zu Montag nach Kellereinbrüchen gestellt und festgenommen worden. Ein Haftrichter erließ am Dienstag Untersuchungshaftbefehl. Die Polizei brachte den 28-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Polizei hatte am Sonntag in Hartha zwei Männer ertappt, die auf Diebestour in Häuser eingedrungen sein sollen. Nach ersten Ermittlungen waren der 28-Jährige und ein 20-Jähriger eingebrochen und hatten etwa Lebensmittel gestohlen. Zusammenhänge zu weiteren Delikten in Hartha und Döbeln sollten geprüft werden. Der 20-Jährige wurde nach ersten Maßnahmen der Polizei entlassen. (fmu)