Einbrecher auf Diebestour in Hartha: Zwei Männer gefasst

Ein Anwohner hatte in der Nacht beobachtet, wie zwei Verdächtige von Haus zu Haus gingen. Er rief die Polizei.

Polizeibeamte haben am Sonntag, 18. Februar, kurz vor Mitternacht in Hartha zwei Männer ertappt, die auf Diebestour in mehrere Wohnhäuser eingedrungen sein sollen. Ein Anwohner hatte beobachtet, wie sich mutmaßliche Einbrecher von einem Wohnhauseingang an der Robert-Schumann-Straße zum nächsten aufmachten, um ihre Diebestour fortzuführen....