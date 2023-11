Nach Vorfall mit Schaulustigen bei Einsatz der Feuerwehr: Wo bleibt die Moral?

Bei Unfällen, Bränden und sonstigen Unglücken rasch das Smartphone zücken, draufhalten und in sozialen Medien posten: Wo sind wir nur hingekommen? Diese Sensationslüsternheit gehört bestraft.

Ein Unfall. Rettungskräfte geben ihr Bestes, um die Verletzten zu versorgen. Alltag in Deutschland. Passanten, die das Geschehen beobachten. Auch Alltag. Soweit ist das normal. Der Mensch ist per se neugierig. Ich würde genauso stehen bleiben und schauen, was los ist – schon allein aus beruflichem Interesse. Doch die Szenerie mit dem...