Neubau in Königshain: Ab Frühjahr laufen die Schweine zum Schlachter

Neben der Mastanlage der Genießergenossenschaft Sachsen entsteht eine neue Schlachtstätte. Der Transport der Tiere fällt weg. Das soll dem Fleisch mehr Qualität bringen.

Schweine auf den Transporter laden und bis zu mehrere Stunden zur nächsten Schlachtstätte fahren? Das soll in Königshain ab Frühjahr nicht mehr nötig sein. Direkt neben dem neuen Stall der Genießergenossenschaft Sachsen mit Sitz in Erlau, in den im August die ersten Tiere eingezogen sind, entsteht eine eigene Schlachtstätte. Ende März,...