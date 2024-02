Schlachthof in Königshain vor Fertigstellung: Kein Transport-Stress mehr für schlachtreife Schweine

Mit einer Investition in Millionenhöhe baut die Genießergenossenschaft Sachsen einen modernen Schlachthof in Königshain. Welche Vorteile bringt dieser für die Tiere und die Fleischqualität mit sich?

Nur noch wenige Wochen, dann soll der neue Schlachthof in Königshain seinen Betrieb aufnehmen. Ende März soll alles soweit fertig und einsatzbereit sein, dass hier die ersten Schweine geschlachtet werden können. Die Bauarbeiten - in enger Abstimmung mit dem Veterinäramt des Landkreises - liegen in den sprichwörtlichen letzten Zügen, derzeit...