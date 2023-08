Party in der Sandgrube: Treibsand-Festival mit DJ-Beats und Gitarrenriffs

Das dritte Augustwochenende ist für Fans elektronischer Tanzmusik, aber auch von harten Gitarrenriffs gesetzt. Denn dann verwandelt sich die Sandgrube in Hartha bei Wechselburg in ein einzigartiges Festivalgelände; und das seit 2002. Geschätzt bis zu 800 Besucher feiern beim „Treibsand-Freiland“ pro Jahr. An diesem Freitag und Samstag...