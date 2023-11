Penig feiert: Musik für Gäste von 16 bis 99 Jahren

Für Menschen, die Partys feiern wollen, sind die Angebote, vor allem im ländlichen Raum, eher spärlich. Ein junger Mann aus Burgstädt bringt mit seiner Veranstaltungsagentur nun Schwung in die Szene.

Penig.

Gleich mit zwei DJs reist die Burgstädter Veranstaltungsagentur Casus Events am 2. Dezember im Kultur- und Schützenhaus in der Muldestadt an, wenn es zum ersten Mal heißt „Penig feiert“. "Im Gepäck haben die beiden Musikkünstler ein buntes Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist", sagt Agenturchef Pascal Köhler. Angefangen von Partyhits über Rock, Elektro und Schlager, bis hin zu aktuellen Charthits spreche man alle Altersgruppen an, verspricht der 23-Jährige. Auch für das leibliche Wohl sei bestens gesorgt. Vom hauseigenen Caterer gebe es Fingerfood, um Getränke kümmere sich Köhler mit seiner Agentur selbst. (frj)