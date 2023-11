Penig feiert: Neues Partykonzept für Gäste von 16 bis 99 Jahren

Für Menschen, die Partys feiern wollen, sind die Angebote, vor allem im ländlichen Raum, eher spärlich. Ein junger Mann aus Burgstädt bringt mit seiner Veranstaltungsagentur nun Schwung in die Szene.

Musikpartys erfreuen sich derzeit immer größerer Beliebtheit. Seit in ländlichen Gebieten kaum noch Clubs und Diskotheken zu finden sind, will ein junger Mann aus Burgstädt nun diese kulturelle Lücke auch in Penig schließen. Dabei bringt Pascal Köhler einiges an Erfahrung mit. Sowohl in seiner Heimatstadt als auch in Taura und...