Planschen und Schwimmen zu jeder Jahreszeit: Wo die Mittelsachsen baden gehen können

Röhrenrutsche, Massageliegen, Strömungskanal, Dampfgrotte und Wasserfall – die Hallenbäder im und rund um den Landkreis haben viel zu bieten. Ein Überblick für die kalte Jahreszeit.

Die Freibadsaison ist vorbei, doch auch an kühlen und regnerischen Tagen müssen die Badesachen nicht im Schrank bleiben. In welchen Bädern in Mittelsachsen und im Umfeld ist Schwimmen, Rutschen und Entspannen möglich? Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick. Saunen gibt es übrigens in allen genannten Bädern zum Extrapreis.