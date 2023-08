Radweg: Freie Fahrt von Waldheim bis Arras

Gute Nachrichten für Radfahrer und Wanderer: Noch in diesem Monat werden zwei wichtige Teilprojekte an der Radverbindung zwischen Waldheim und Rochlitz abgeschlossen. Wie Geringswaldes Bürgermeisterin Sandra Fischer (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates ankündigte, ist für 31. August, 15.30 Uhr, die Freigabe des Abschnittes vom...