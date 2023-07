Richtfest an der Turnhalle in Wiederau: Bürgermeister schlägt den Nagel ein

Bürgermeister Johannes Voigt (CDU) ließ es sich nicht nehmen, einen symbolischen Nagel einzuschlagen. Für den neuen Anbau an der Turnhalle in Wiederau ist am Donnerstag Richtfest gefeiert worden. Gekommen waren Vertreter der Gemeinde, der Baufirmen, aber auch von Schule, Hort und Sportverein. Das Projekt umfasst den Teilrückbau und den Neubau...