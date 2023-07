Robert Habeck bei Flender in Penig: Demonstration der Freien Sachsen

Ein unangekündigter Besuch sollte es sein. An einer Tankstelle in der Nähe erfährt „Freie Presse“: „Jeder in Penig weiß, dass er hier ist.“ Gegen 11 Uhr am Freitag versammelten sich rund 70 Demonstranten vorm Haupteingang der Firma Flender Industriegetriebe.

Die Demonstranten tragen Fahnen, zum Teil große schwarze Regenschirme, sitzen in der Sonne auf Getränkekästen. Einige Polizeiwagen schirmen das aus mindestens acht Büro- und Produktionsgebäuden umfassende Gelände ab, das von der Thierbacher- und der Bahnhofstraße umgeben ist. Eine Musikbox wurde mitgebracht, gegenüber des Haupteingangs...