Rochlitz empfängt 1200 Kaninchen: Alles Wissenswerte zur großen Schau

Jungtiere von Züchtern aus ganz Deutschland werden am Wochenende in der Stadt gezeigt. Ist Kaninchenzucht auch was für Kinder? Darf man die Tiere streicheln? Die „Freie Presse“ hat nachgefragt.

Niedlich, kuschelweich und vor allem vielfältig geht es am Wochenende in der Nähe von Schloss Rochlitz zu. Hunderte Tiere sind zu sehen - zur Rassekaninchenjungtierschau. Die „Freie Presse" hat alles Wissenswerte zur Schau, welche jährlich ein großes Publikum anzieht, zusammengetragen.