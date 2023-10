Smartphone, Verkehr, Erste Hilfe: Dazu wird Rochlitz fit gemacht

Zu mehreren Terminen finden Interessierte in Kürze Rat oder können ihr Wissen testen. Die Teilnahme ist gratis oder kostet nur einen kleinen Betrag.

Wie wird ein Verband angelegt? Was ist im Straßenverkehr zu beachten? Was kann ein Smartphone? Zu diesen und weiteren Fragen gibt es in Rochlitz Antworten bei mehreren Veranstaltungen, zu denen der Seniorenrat einlädt. Los geht es laut deren Chefin Elly Martinek am 2. November, 15 Uhr mit einer Verkehrsteilnehmerschulung im Bürgerhaus,...