Stockcar in Hartha unterstützt Spenderdatei für Knochenmark

Beim MSC ist einiges in Bewegung. Nicht nur der neue Stützpunkt ist einzurichten. Zur 20. Auflage des legendären Stockcar-Rennens schließt sich der Verein einer Aktion gegen Krebs an.

Die Festzelte stehen bereits. Allmählich erwacht das Gelände am Heegweg in Hartha zu dreitägigem Leben. Denn zum nunmehr 20. Mal geht es auf dem Parcours in der Südvorstadt wieder zur Sache. Bildet doch das Stockcar-Rennen in Hartha einen heißen Abschluss der Saison.