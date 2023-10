Tor-Netz geklaut: SV Turbine Thierbach sucht auf kuriose Weise nach einem Dieb - und gibt ihm eine Chance

Da staunten die Fußballer vom SV Turbine Thierbach nicht schlecht: Ihnen ist ein Tor-Netz geklaut worden. Die Sportler suchen nun auf sehr ungewöhnliche Weise nach dem Dieb. Und geben ihm eine Chance.

Sie haben gehofft, sie haben an das gute Herz appelliert, sie haben erklärt, nicht nachtragend zu sein. Doch das alles hat nicht geholfen. Das Netz bleibt verschwunden. Den Fußballern vom SV Turbine Thierbach war in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein Tornetz geklaut worden. Doch der Aufruf an den Dieb in den sozialen Netzwerken, das Netz...