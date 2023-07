Trotz Regen: Irische Nacht auf der Rochsburg ein Erfolg

In der Schlossanlage ging es Samstagnacht hoch her: Musiker von zwei Bands brachten die Zuschauer in Stimmung und nicht nur das.

Nach dem Reinfall bei der Performance zum Stein auf dem Rochlitzer Berg, die am 23. Juni aufgrund Regens abgesagt werden musste, hat der mittelsächsische Kultursommer (Miskus) eine Woche später einen Erfolg verbucht. Die irische Nacht am Samstag auf der Rochsburg war mit fast 500 Besuchern ausverkauft. „Die Stimmung war hervorragend", so...