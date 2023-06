Unfälle an der A 72: Fahrlehrer fordert Kreisverkehr

Steffen Schreier weiß, wie herausfordernd Autofahren sein kann. Er ist Fahrlehrer in Rochlitz und unterrichtet seit Jahren Fahrschüler nicht nur in Theorie, sondern auch in der Praxis. Bei seinen Fahrten ist er regelmäßig auf der Bundesstraße 175 bei Obergräfenhain unterwegs. Steffen Schreier kennt die Auffahrt zur A 72 bestens.