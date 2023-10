Unfall auf A72 nahe Penig: 24-Jähriger Pkw-Fahrer verliert Kontrolle

Bei einem Unfall auf der A 72 hat sich Samstagnacht ein Mann leicht verletzt. Er verlor die Kontrolle über den Wagen und landete im Seitengraben.

Penig.

Am Sonnabend hat sich ein Pkw-Fahrer auf der Bundesautobahn 72 bei einem Verkehrunfall gegen 22.25 Uhr leichte Verletungen zugezogen. Der 24-Jährige, der die A 72 in der Nacht in Richtung Hof befuhr, kam laut Polizeidirektion Chemnitz nahe der Anschlussstelle Penig zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Als er versuchte gegenzulenken, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet. In der Folge kollidierte der Renault zweimal mit der linken Schutzplanke. Anschließend geriet er laut Polizeidirektion erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und kam erst im angrenzenden Seitengraben zum Stillstand. Den Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, wird auf über 6.000 Euro geschätzt. (niem)