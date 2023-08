Von Bach mitgerissen: Mann aus Mittelsachsen stirbt in Österreich

Ein Mittelsachse ist in Österreich vor den Augen seiner Freundin in einen Bach gestürzt. Jetzt meldet die Polizei: Er ist tot.

Großarl/Leisnig. Das Drama ereignet sich am Dienstag gegen 10.40 Uhr im Bezirk St. Johann im Pongau nahe Salzburg. Wegen der starken Regenfälle in den vergangen Tagen war der Ellmaubach, der später in die Großarler Ache mündet, offenbar stark angeschwollen, Wie die Polizei berichtet, stürzte der in Großarl lebende 57-Jährige über eine steile Böschung in diesen Bach und wurde von den rauschenden Wassermassen etwa 100 Meter weit mitgerissen. Dabei geriet er immer wieder unter Wasser.

Freundin musste Drama mit ansehen

"Durch die Hilfeschreie der Lebensgefährtin des Verunglückten wurden Passanten auf den regungslos im Wasser treibenden Mann aufmerksam", so die Polizei. Passanten und die Feuerwehr konnten den leblosen Mann mit vereinten Kräften über eine Steinmauer aus dem Bach bergen. Der Schwerverletzte konnte zunächst von den Einsatzkräften erfolgreich reanimiert werden. Mit schweren Verletzungen flog ihn ein Rettungshubschrauber in das Klinikum Schwarzach.

Unfallhergang noch unklar

Doch wie die Polizei nun mitteilte, ist der aus dem mittelsächsischen Leisnig stammende Mann, der schon länger in Österreich gelebt hatte, am Mittwochvormittag auf der Intensivstation gestorben. Wie es zu dem Unfall kam, war vorerst nicht bekannt. "Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen", so der Polizeisprecher.