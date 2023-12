Weihnachtsfreude trotz Arbeit: So feiert Mittelsachsen Heiligabend

Ob in der Kirche, in der Intensivpflege oder im Bereitschaftsdienst - in Mittelsachsen gibt es viele Menschen, die am 24. Dezember arbeiten. Wie erleben sie diesen besonderen Tag?

„Augen auf bei der Berufswahl", heißt es so schön, wenn es darum geht, an Sonntagen, nachts oder in Schichten arbeiten zu müssen. Es trifft auch den Nagel auf den Kopf, wenn es sich um den Heiligabend dreht. Ob Mittweida, Freiberg, Rochlitz oder Hainichen: In ganz Mittelsachsen sind Menschen am 24. Dezember unterwegs, um zu helfen, zu...