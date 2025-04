Stollberg/​Niederwürschnitz 4 min.

Idyllischer Rastplatz mit Blick ins Land

Auch über Pfingsten können die meisten nicht weit weg in den Urlaub fahren. Doch auch in der Heimat kann es bei einem Ausflug interessant werden - etwa in der Stollberger Region zwischen Talsperre und Alter Ziegelei.