Die faszinierende Welt der Supercomputer

Europa hat zwar nicht die schnellsten Rechner, punktet aber beim Energieverbrauch

"Die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt" - ein berühmter Satz aus dem Roman "Neuromancer" von William Gibson aus den achtziger Jahren. Gibson gilt als Erfinder des Begriffs "Cyberspace". In seiner Zukunftsvision agieren Künstliche Intelligenzen mit eigenem Willen. In der wirklichen Welt hat sich, seit Gibson den "Neuromancer" schrieb, die Rechenleistung der größten Computer um den Faktor zehn hoch zwölf (eine Trillion) erhöht.

Supercomputer sind Hochleistungsrechensysteme, die riesige Datenmengen verarbeiten. Im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz rücken auch sie wieder ins Zentrum des Interesses. Große Sprachmodelle, die wie ChatGPT auf Servern einer Cloud zur Verfügung stehen, werden vorher auf Supercomputern trainiert.

Die leistungsfähigsten Systeme landen alljährlich auf der"TOP 500"-Liste. Genau genommen sind es zwei Listen: die der leistungsfähigsten Systeme - und die "Top 500 Green", bei der es um die Energieeffizienz der Rechner geht. Die Listen sind nicht vollständig, weil nicht alle Betreiber von Supercomputern ihre Daten melden. Aber sie geben einen guten Überblick zur Leistungsspitze. Hier sind die aktuellen Top-10 beider Kategorien:

Das Chemnitzer Unternehmen Megware mischt seit über 30 Jahren bei den Hochleistungsrechnern mit und hat nach eigenen Angaben mehr als 1700 Hochleistungsrechner an Forschungsinstitute, Universitäten sowie Industrie- und Wirtschaftskunden in ganz Europa geliefert und in Betrieb gesetzt. In den Top-500 sind neun reine Megware-Systeme vertreten, die an Universitäten in Frankfurt/Main, Erlangen, Darmstadt, Hamburg, Bonn, Duisburg-Essen, in Wien und Göttingen stehen.

Fast die Hälfte der Top-500-Computer sind in Nordamerika, vor allem in den USA, installiert. Auf Asien und Europa entfallen jeweils ein Viertel. Südamerika, Australien und Afrika kommen zusammen auf reichlich zwei Prozent. In den Top-10 dominiert der amerikanisch-asiatische Raum. Blickt man aber auf die Effizienz, steht Europa besser da, wie ein Kartenvergleich zeigt:

Für die weitere Entwicklung der Künstlichen Intelligenz kommt es nicht nur auf extrem leistungsfähige Computer an. Im Wettbewerb der fortgeschrittensten Systeme wird die Effizienz immer wichtiger, da das Training komplexer Sprachmodelle enorme Mengen an Energie verbraucht.