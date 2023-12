Ärzte klagen: Zu viel Bürokratie und zu wenig Geld

Nur etwa jeder vierte Mediziner findet laut einer Umfrage, dass er genug Zeit für die Patienten hat. Was müsste sich ändern?

Fast alle Praxisärzte sehen ihre Arbeit als sinnvoll und nützlich an – zugleich erwägen aber in einer Umfrage des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung über 60 Prozent der Befragten, vorzeitig aus der Patientenversorgung auszuscheiden. „Die Ergebnisse der Befragung übertreffen meine schlimmsten Erwartungen“, so Andreas...